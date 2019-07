Aarseelse Toneelvrienden brengen wagenspel CDR

30 juli 2019

Op zondag 4 augustus is het opnieuw Aarsele Kermis. Traditioneel zijn ook de Aarseelse Toneelvrienden opnieuw van de partij met een wagenspel. Deze keer brengen acteurs Anne Vandriessche, Johan De Rijcke, Dominique D’Haeyere, Nikita Debuysere, Patrick Gernaey en Elke Van de Waeter het stuk ‘Gelijk de bananen’. Het wagenspel wordt opgevoerd in de hof van het Oud Gemeentehuis in de Aarselestraat om 11.30 en 19 uur. Naast het wagenspel kan je er genieten van een heerlijke sangria of een gin-tonic. Voor de kinderen is er een gratis springkasteel. Ook de ingang is volledig gratis en na de avondvoorstelling is er muzikale animatie voorzien.