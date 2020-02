Aantal mannen en vrouwen perfect in evenwicht in Tielt Sam Vanacker

27 februari 2020

08u41 0 Tielt Traditiegetrouw worden bij het begin van het kalenderjaar de geconsolideerde bevolkingscijfers van het voorgaande jaar gepubliceerd. In Tielt zijn de seksen opvallend genoeg perfect in evenwicht. Eind 2019 waren er precies 10.300 mannen en 10.300 vrouwen.

Tielt telde eind 2019 welgeteld 20.600 inwoners, perfect verdeeld over mannen en vrouwen. Zo past er op elk Tielts potje met andere woorden een dekseltje. Nog opvallend is dat het bevolkingsaantal er in elk van de deelgemeenten op vooruit ging. 15.263 mensen wonen in Tielt (65 meer dan het voorgaande jaar), Aarsele klokt af op 2.973 zielen (+22), in Kanegem staat de teller op 1.210 (+31) en in Schuiferskapelle wonen 1.154 mensen (+21), goed voor een totale bevolkingsaangroei van 139 inwoners.

Meer over Tielt

Tielt

Schuiferskapelle

Kanegem

samenleving