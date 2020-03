Aantal kinderen dat gebruikt maakt van schoolopvang blijft relatief beperkt Sam Vanacker

16 maart 2020

15u47 0 Tielt Sinds maandag wordt geen les meer gegeven in de scholen, wel is er opvang voor leerlingen die nergens terecht kunnen. In de middelbare scholen daagde bijna niemand op voor opvang, in de kleuter- en lagere afdelingen ligt dat aantal iets hoger.

De oproep om de kinderen in deze coronacrisis thuis te laten, lijkt dus overal vrij goed opgevolgd te worden. In het VTI in Tielt kwam zelfs geen enkele van de 626 leerlingen opdagen, net als in het VTI van Izegem trouwens. In het Sint-Jozefsinstituut kwamen er twee van de achthonderd leerlingen opdagen. Die cijfers liggen in de lijn van de rest van Vlaanderen.

Kleuter en lager

In de kleuter- en lagere scholen lag het aantal opgevangen leerlingen wel iets hoger dan in het middelbaar, dat is logisch, maar toch valt het aantal nog erg goed mee. Wij deden een steekproefje in de brede regio. In de Springplank in Tielt waren er amper twee van de 157 kinderen aanwezig. In BLO De Vlinder waren er 5 op 110. In de wijkscholen in Wingene ligt dat cijfer al iets dichter bij de tien procent. In Wildenburg waren er maandag 26 van de 179 kinderen. In Sint-Elooi waren er 4 op 125, in Sint-Jan waren dat er 19 op 120. In De Zonnebloem in Hooglede daagden 27 kinderen op, op een totaal van 208. In Lichtervelde ontving ‘t Vlot dan weer 25 kinderen op 351. In het Beverbos tot slot daagden er 50 kinderen op van de 360.