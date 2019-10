Aandacht voor man of vrouw achter de schermen op Tieltse Sportprijzen Sam Vanacker

17 oktober 2019

09u39 0 Tielt Er is een nieuwe categorie in het leven geroepen bij de Tieltse Sportprijzen. Voor het eerst wordt er straks ook een prijs uitgereikt voor de man of vrouw die zich achter de schermen inzet.

De Tieltse Sportprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan verenigingen en individuele sporters in verschillende categorieën. Op vrijdag 31 januari 2020 zal voor het eerst ook een award zijn voor de man of vrouw achter de schermen. “Een groep die misschien wat onderschat wordt”, aldus burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Het gaat om medewerkers die wat in de schaduw van de verenigingen werken maar daarom niet minder belangrijk zijn. Mensen die bijvoorbeeld zorgen voor het klaarzetten van het materiaal voor de trainingen, of die elke week de truitjes van de club wassen, de boterhammen smeren of de ballen oppompen.”

Naast de man/vrouw achter de schermen worden er zoals elk jaar ook prijzen uitgereikt aan de sportman/sportvrouw/sportploeg van het jaar, de meest beloftevolle jongere/ploeg van het jaar en de sportfiguur/ploeg van het jaar bij de sporters met een beperking. Kandidaturen kunnen tot 10 november bezorgd worden aan de sportdienst, per post of via e-mail naar sportdienst@tielt.be.