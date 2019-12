898.560 euro Vlaamse subsidie voor ondersteuning lokaal woonbeleid Sam Vanacker

20 december 2019

09u26 2 Tielt Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene krijgen een meerjarige subsidie van 898.560 euro om hun woonbeleid verder uit te bouwen en om nog meer samen te werken.

Alles samen krijgen 255 Vlaamse steden en gemeenten een subsidie van bijna 49 miljoen euro van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). “De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen. Om die het hoofd te kunnen bieden, rekenen we op de gemeentes”, zegt Diependaele. “Die zijn per slot van rekening de motor van ons Vlaams woonbeleid en die verdienen een financieel duwtje in de rug.”

Met het geld wil Vlaanderen gemeentes stimuleren om te investeren in een kwalitatief woonaanbod. “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voor. Ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van de woningen en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”