85-jarige Roeselarenaar eerste West-Vlaamse coronadode in Tielts ziekenhuis LSI

20 maart 2020

14u50

Bron: LSI 0 Tielt In het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt is woensdag al de eerste coronadode van West-Vlaanderen overleden. De 85-jarige man uit Roeselare zal in intieme kring begraven worden.

De Roeselarenaar was sinds 2003 weduwnaar, maar verbleef regelmatig bij zijn nieuwe partner in Aarsele, waardoor hij dan ook in het ziekenhuis in Tielt was binnengebracht. Op 18 maart overleed hij er. De begrafenis zal door de strenge coronamaatregelen in intieme kring plaatsvinden op de begraafplaats van Aarsele. De herdenkingsdienst zal gepland worden zodra de omstandigheden dit toelaten. De man laat vier kinderen en tien kleinkinderen na. Door de coronamaatregelen mogen ook zij onderling geen contact met elkaar hebben. “Dat is nog het lastigste. Dat we bij elkaar geen troost kunnen vinden en alles van op een afstand moeten regelen”, reageert een familielid. Uit respect en op vraag van de familie wordt de identiteit van de overledene niet bekend gemaakt.

Ondertussen is in West-Vlaanderen ook in het ziekenhuis van Kortrijk en in het ziekenhuis van Roeselare een patiënt aan het coronavirus overleden.