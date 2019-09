Exclusief voor abonnees 75 jaar bevrijding: Milo Baert (92) heeft nog altijd het met kogels doorboorde hemd van zijn vader: “Terwijl er op de markt feest gevierd werd, stonden wij aan zijn bed in het ziekenhuis” Sam Vanacker

06 september 2019

11u16 0 Tielt Op 7, 8 en 9 september zal het precies 75 jaar geleden zijn dat Poolse soldaten Roeselare, Tielt en Ruiselede bevrijd hebben. Roeselare werd vlot heroverd, maar in Tielt vochten de Duitsers hard terug. Tieltenaar Jozef Baert werd neergeschoten op de markt op 8 september 1944. Zoon Milo Baert (92) heeft nog altijd het met kogels doorboorde hemd van zijn vader.

Milo Baert en zijn familie stonden op de eerste rij bij de bevrijding van Tielt. Milo was 17 jaar. Zijn vader Jozef runde een weverij in de Stationsstraat, maar in het geheim had Jozef twee jaar eerder een verzetsbeweging opgericht. “Hij volgde het verloop van de oorlog en de bewegingen van de Duitsers op de voet. Als kinderen hadden we wel enkele vermoedens waar hij mee bezig was, maar hij praatte weinig over waar hij heen ging en met wie hij sprak. Feit is dat hij altijd als eerste wist waar de razzia’s van de Duitsers zouden plaatsvinden. Af en toe mocht ik voor boodschapper spelen en mensen waarschuwen.”

