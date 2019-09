66-jarige fietser gewond na aanrijding door auto AHK

14 september 2019

Op e markt in Tielt is zaterdagmiddag omstreeks 11.50 uur een 66-jarige fietser uit Tielt gewond geraakt. De fietser werd aangereden door een auto, bestuurd door een 60-jarige vrouw uit Tielt. Vermoedelijk zag de vrouw de fietser te laat aankomen en kon een aanrijding niet meer vermijden. De 60-jarige fietser werd gewond overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt.