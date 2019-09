65 procent van marktgangers wil dat boerenmarkt aan belastinggebouw blijft staan Sam Vanacker

17 september 2019

11u55 2 Tielt 65 procent van de bezoekers van de wekelijkse boerenmarkt wil dat boerenmarkt aan het belastinggebouw blijft staan. Dat blijkt uit een enquête die het stadsbestuur organiseerde in samenwerking met de marktkramers. Of de markt er ook effectief blijft, is nog niet beslist.

Tot twee maanden geleden stond de boerenmarkt nog op de markt van Tielt, maar door omstandigheden moesten de marktkramers tijdelijk verhuizen naar de parking van het belastinggebouw in de Tramstraat. Marktkramers lieten de bewoners de nieuwe (en oude) locatie evalueren. “Twee weken geleden hebben we flyers van het stadsbestuur uitgedeeld aan de klanten waarop klanten konden aangeven waar de boerenmarkt moet plaatsvinden", legt voorzitter Ivan D’Halluin uit. “Ze konden kiezen voor de huidige of de oude locatie. Op 703 bevraagde klanten willen 458 mensen - of zowat 65 procent - dat we aan het belastinggebouw blijven. Ook bij de marktkramers zelf wil de meerderheid blijven.” Volgens D’Halluin is het belangrijkste argument de betere parkeergelegenheid.

Compromis

Horecazaken op de markt zijn minder enthousiast. “Volgens de lokale handelaars is de passage verminderd de laatste twee maanden”, zegt schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt(CD&V). “In de komende weken zullen knopen doorgehakt worden, maar idealiter komen we tot een compromis waarbij voldoende parkeergelegenheid is en ook de Tieltse markt relatief dicht bijligt.” De boerenmarkt blijft hoe dan ook nog twee weken op de huidige locatie aan het belastinggebouw. Op 28 september is er een feesteditie gepland ter gelegenheid van het 39ste bestaansjaar. Die dag bieden de marktkramers hapjes aan, worden er huifkartochten georganiseerd en is er een muzikale omlijsting voorzien. Waar de boerenmarkt op zaterdag 5 oktober zal plaats vinden, valt af te wachten.