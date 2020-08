4.500 kippen overleven brand in stal in Schuiferskapelle niet LSI

19 augustus 2020

12u35

Bron: LSI 4 Tielt In Schuiferskapelle is woensdag brand uitgebroken in de stal van een kippenbroeierij. Naar schatting negentig procent van de vijfduizend kippen, voornamelijk Mechelse koekoeken, overleefden het vuur en de giftige rook niet.

Rond 11 uur was de kippenhouder van broeierij Van De Vyvere in de Guilbertlaan in de stal aanwezig. Hij hoorde enkele knallen en zag dat de ventilator van de stal in brand was gevlogen. Hij ontkoppelde de elektriciteit, maar de vlammen hadden ondertussen al de isolatie in brand gestoken. Hij verwittigde de hulpdiensten, die al bij het aanrijden een fikse rookpluim opmerkten. “Ik riep meteen extra tankwagens op”, zegt Lieven Rijckaert van de brandweerzone Midwest. “In totaal waren 45 brandweermannen in de weer om de brand te bestrijden.”

De brandweer kon de brand snel bedwingen, maar kon niet verhinderen dat een groot deel van de stal vernield werd. “Er konden nog dieren gered worden, maar negentig procent van de kippen is door het vuur en de giftige rook van de isolatie overleden”, weet Rijckaert. “Het gaat om Mechelse koekoeken die toch wel een fiks kapitaal voor de kippenhouder vertegenwoordigen.” Bij Van De Vyvere wou niemand reageren. Voor de bluswerken is de weg naar Schuiferskapelle tijdelijk afgesloten.

De kippenbroeierij kwam in 2017 in opspraak na beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights over dierenleed bij ongeschikte kuikens. Volgens de zaakvoerder waren de beelden toen in scène gezet.