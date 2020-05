4.383 verlichtingsarmaturen worden vervangen door leds tegen 2030 Sam Vanacker

07 mei 2020

11u39 0 Tielt Tielt heeft de planning klaar voor de eerste fase van de zogenaamde ‘verledding’ van de openbare verlichting. In samenwerking met Fluvius zullen de komende tien jaar liefst 4.383 oude verlichtingsarmaturen stapsgewijs vervangen worden door duurzamere ledverlichting. Dit jaar zijn de Driesstraat, de Montevalstraat en de Wingensesteenweg aan de beurt.

Het vervangingsprogramma start dit jaar en tegen 2030 moet alle openbare verlichting op het grondgebied van Tielt vervangen zijn. Bijkomend voordeel van de leds is dat de verlichting dan ‘s nachts – gedimd – terug aangestoken kan worden. Het wordt een werk van lange adem, want in Tielt en deelgemeenten staan momenteel 4.383 oude verlichtingsarmaturen en 2.104 verlichtingspalen. Als alles vervangen is zal dat een energiebesparing van 631.029 kWh opleveren en voor 136.958 kg minder CO2-uitstoot zorgen.

De werken worden in fases uitgevoerd en daarbij wordt gestart met de verlichting in het centrum van Tielt en het centrum van de deelgemeenten. In de eerste fase worden ook de Wingensesteenweg en omgeving aangepakt. In deze straten bestaat de openbare verlichting nog voor een groot deel uit natriumlagedruklampen. Aangezien dergelijke lampen op termijn niet meer beschikbaar zullen zijn, is het noodzakelijk om ze nu al stelselmatig te vervangen.

Deze buurten staan nog dit jaar op de planning:

In de loop van 2020 wordt de planning ook gemaakt voor de volgende jaren.