29 coronapatiënten verzorgd in Sint-Andriesziekenhuis

14 april 2020

15u50

Bron: LSI 0 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt draagt na het Paasweekend zorg voor 29 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Vier van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen.

Het aantal patiënten is minder dan begin april, toen er 36 Covid-19 patiënten in het ziekenhuis in Tielt lagen. Het ziekenhuis zorgt intern nog altijd voor de eerste opvang. Er is een huisartsenwachtpost in de Krommewalstraat in Tielt als triagepost. Ook in CC De Feniks in Wingene is een extra triagepost. Uit voorzorg is ook één verdieping van het vroegere internaat in het Sint-Jozefinstituut in Tielt en een leegstaande vleugel van het vroegere woonzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke als extra opvangmogelijkheid ingericht. Die lokaties kunnen eventueel dienst doen als extra opvangmogelijkheden of schakelzorgcentra voor patiënten die herstellende zijn.

