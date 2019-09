18de accordeonfestival verwelkomt Franse topper Sam Vanacker

23 september 2019

09u34 0 Tielt Op zaterdag 28 september organiseert de Tieltse Accomusicband het achttiende Internationale Accordeonfestival in de Europahal in Tielt. Naast de Accomusicband zelf staan het ensemble Rudi Beauprez, Seppe Vande Walle en de Franse accordeonvirtuoos Frédéric Langlais op de affiche.

De muzikale avond wordt stipt om 19 uur geopend door de twintigkoppige Accomusicband zelf, waarna het de beurt is aan het Ensemble Rudi Beauprez uit Jonkershove. Aansluitend staat de 23-jarige Wevelgemnaar Seppe Vande Walle op het podium. Headliner is Frédéric Langlais. De 41-jarige Fransman componeerde talloze melodieën voor televisieseries en films en was al te zien en te horen op verschillende buitenlandse televisiestations.

Kaarten en tafels reserveren kan bij Joris Uyttenhove (0473/86.03.80), Noël Van Gaever 051/46.75.98), Christine Verschatse (0479/24.63.54), Daniël Vandekeere (051/46.67.79), Luc Bouckhuyt (051/48.73.12) en café De Kiste in Tielt (051/40.51.53). In voorverkoop betaal je 15 euro, aan de deur betaal je 20 euro. De deuren van de Europhal gaan open om 17 uur.