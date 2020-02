16,5 procent rijdt te snel AHK

18 februari 2020

16u49 0 Tielt Tijdens snelheidscontroles afgelopen maandag en vorige week vrijdag reed 16,5 procent te snel. De politie controleerde in Tielt, Ruiselede en Pittem.

Op Valentijn stond de politie opgesteld in de Neringenstraat in Tielt en langs de N37a in Ruiselede, waar 50 kilometer per uur toegelaten is, en in de Poekestraat in Ruiselede en de N50 in Pittem, waar 70 kilometer per uur toegelaten is. De meeste overtredingen werden begaan op de N37a. Daar werden 237 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 44 te snel reden.

Maandag controleerde de politie op de Deinsesteenweg in Tielt en de Tieltstraat in Ruiselede, waar 70 kilometer per uur toegelaten is. Op de Deinsesteenweg reden 68 bestuurders van de 437 gecontroleerde auto’s te snel.