15de Olivier De Duivelcup wordt meteen ook de laatste Sam Vanacker

13 februari 2020

12u55 0 Tielt De vijftiende editie van de jaarlijkse Olivier De Duivelcup op 9 mei wordt ook de laatste editie. VNV De Schuimforellen, de vriendengroep achter het populaire voetbaltornooi, heeft besloten een punt te zetten achter de traditie. Al zullen de organisatoren wel in schoonheid eindigen.

Bij de Olivier De Duivelcup nemen 24 ploegen het elk jaar in mei tegen elkaar op op het derde veld van VV Tielt. In de marge van het tornooi wordt ook telkens een tombola met voetbaltruitjes georganiseerd voor het goede doel. Telkens weten De Schuimforellen truitjes van grote namen te bemachtigen. Zo hadden ze vorig jaar onder andere een gesigneerd truitje van Cristiano Ronaldo.

Maar aan die traditie komt dus een einde. “Veel heeft te maken met de leeftijd”, zegt Rutger Vanseveren van De Schuimforellen. “Onze gemiddelde leeftijd ligt tussen 37 en 42 jaar. Vroeger voetbalden we allemaal zelf, maar ondertussen hebben we drukke jobs en opgroeiende kinderen. Tegelijk vergt de jacht naar voetbaltruitjes ook veel tijd en moeite. Eerlijk gezegd spelen we al twee jaar met het idee om ermee op te houden. Maar we wilden in schoonheid eindigen en er nog een laatste keer een lap op geven met de vijftiende editie. Nu al kan ik verklappen dat we een truitje van Dries Mertens van Napoli konden strikken.”

Wie er bij wil zijn op de laatste Olivier De Duivelcup kan nu al inschrijven via olivierdeduivelcup@hotmail.com.