11.11.11 pakt uit met filmvoorstelling, gespreksavond met ‘changemaker’ en postertentoonstelling SVR

05 november 2019

15u45 0 Tielt In het kader van de 11.11.11-campagne rond ‘Changemakers’ organiseert het Tieltse 11.11.11-comité een filmvoorstelling, een gespreksavond, een verkoopactie en een postertentoonstelling.

Dinsdag 5 november wordt in CC Het Gildhof gratis de film ‘L’homme qui répare les femmes’ getoond, over de Congolese gynaecoloog en Nobelprijswinnaar dokter Mukwege, een man die heel wat vrouwen hielp die slachtoffer werden van extreem seksueel geweld. Op donderdag 7 november organiseert het comité om 19.30 uur een Mondiaal Café in foyer De Scène met de Oost-Congolese Passy Mubalama, een van de changemakers die centraal staat in de nationale 11.11.11-campagne. Ze strijdt met de ngo Aidprofen voor meer vrouwenrechten. Nog in het kader van 11.11.11 loopt er in de openbare bibliotheek een postertentoonstelling over de Syrische ngo Totol, een organisatie uit het verwoeste Raqqa die Syriërs nieuwe kansen en een nieuwe toekomst wil geven.

Tot slot wordt er tijdens het weekend van 8 tot 11 november ook een financiële actie georganiseerd. Vrijwilligers verkopen fairtradetruffels en -chocolade, allerlei wenskaarten, stiften en vredeskaarsjes. Er wordt post gevat aan Supra Bazar, Colruyt, De Weerdt, Delhaize, CC Gildhof, de bibliotheek en de Boerenmarkt. Op zondag zijn de vrijwilligers ook bij de kerken aanwezig. Wie komend weekend wil meehelpen met de verkoop kan nog steeds contact opnemen met Joris Cools op 0478/66.23.14.