1 miljoen euro steun uit coronanoodfonds voor verenigingsleven regio Tielt Sam Vanacker

02 juni 2020

13u10 46 Tielt Vandaag gaf de Vlaamse regering tijdens een persconferentie meer uitleg over de verdeling van het noodfonds . Het verenigingsleven in Tielt, Wingene, Pittem, Ardooie, Lichtervelde, Dentergem, Meulebeke en Ruiselede kan alvast rekenen op een miljoen euro steun. Dat meldt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

In het Vlaamse noodfonds voorziet de Vlaamse regering 87 miljoen euro steun voor alle sport- jeugd- en cultuurverenigingen in de Vlaamse gemeenten. Het geld zal doorgestort worden via het Gemeentefonds naar de gemeentebesturen. Ongeveer een miljoen euro gaat naar acht gemeenten in de regio Tielt. “Elke stad of gemeente weet best wat de noden zijn en kan zelf beslissen hoe ze de verenigingen zullen ondersteunen”, zegt Warnez. “Ze kunnen kiezen voor een kwijtschelding van huurgeld of voor een tussenkomst in bepaalde kosten.” Volgens Warnez heeft het verenigingsleven het zwaar te verduren gehad de voorbije maanden. “Veel verenigingen hebben kosten gemaakt zonder inkomsten te hebben. Ze moesten hun werking stilleggen en hun evenementen annuleren. Dat betekent een financiële aderlating.”

Ardooie kan rekenen op 87.679,89 euro steun, Dentergem krijgt 64.123,26 euro, Lichtervelde 88.691,85 euro, Meulebeke 130.935,41 euro, Pittem 59.220,32 euro, Tielt krijgt 380.934,97 euro, Wingene 163.868,72 euro en Ruiselede 38.524,85 euro. Samen komt dat op 1.013.979,27 euro.‬