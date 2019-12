1.273 lopers trotseren regen en kou voor 33ste Kerstcorrida Sam Vanacker

26 december 2019

20u40 0 Tielt Tweede kerstdag staat in Tielt traditioneel in het teken van de Kerstcorrida. Ondanks het bijzonder slechte weer mocht AV Molenland toch een mooie 1.273 deelnemers verwelkomen.

Doorgaans kan de Rotary Kerstcorrida vlotjes rekenen op 1.400 lopers die er hun kerstmaaltijden komen aflopen. Al waren dat er dit jaar toch wat minder. “De voorbije jaren hebben we bijna altijd geluk gehad met het weer. Dit keer waren de weergoden ons echter veel minder goed gezind”, zegt voorzitter Karel Cannaert.

“Los van de jeugd hadden we 862 inschrijvingen voor de tien kilometer, terwijl er zich 182 dames en 208 heren inschreven voor de vijf kilometer. Aan onze nieuwe aflossingswedstrijd deden zeven ploegen van drie mee. Met dit weer denk ik dat we daar heel tevreden mee kunnen zijn. Toen de daginschrijvingen voor de tien kilometer bezig waren regende het pijpenstelen, terwijl het amper zes graden was. Maar lopers zijn doorzetters.”

“Of we de nieuwe aflossingswedstrijd behouden? Zeven ploegen lijkt misschien niet bijzonder veel, maar het is geen slecht begin. Bovendien vormt de aflossing een mooie toevoeging aan onze wedstrijd. De komende paar jaren gaan we die dus zeker behouden.”