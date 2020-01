1,2 procent blaast positief tijdens ‘Weekend zonder alcohol’ Alexander Haezebrouck

13 januari 2020

19u18 0 Tielt Afgelopen weekend was het zogenaamde ‘Weekend zonder alcohol in het verkeer’. Dat bleek in onze regio toch niet helemaal te kloppen. Bij alcoholcontroles bleek 1,2 procent van de bestuurders gedronken te hebben.

De politiezone Regio Tielt hield samen met de zone Het Houtsche op zaterdag een grootschalige verkeersactie in het kader van het ‘Weekend zonder alcohol in het verkeer’. In totaal werden 491 bestuurders gecontroleerd. Zes bestuurders daarvan bleken onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd voor drie of zes uren ingehouden naargelang de zwaarte van de intoxicatie. De politie schreef ook nog vijf onmiddellijke inningen uit, er werden zeven processen-verbaal opgemaakt voor het niet in orde zijn met de verlichting, verzekering en keuring. Ook werd een bestuurder betrapt voor drugsbezit en het bezit van een verboden wapen.