1.000-soortendag strijkt neer in Tielt, Ruiselede en Wingene Sam Vanacker

12 juni 2019

16u19 0 Tielt Voor het derde jaar op rij organiseren ’t West-Vlaamse Hart en Natuurpunt een 1.000-soortendag in onze regio. Op 29 en 30 juni wordt dit keer neergestreken in Tielt, Ruiselede en Wingene. In de eerste plaats worden er 24 uur lang soorten geteld door experts, maar daarnaast staan in alle drie de gemeenten ook heel wat gezinsactiviteiten op het programma.

Bedoeling van de 1.000-soortendag is om de lokale natuur bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek. Na eerder Pittem en Meulebeke in 2017 en Dentergem, Wielsbeke en Oostrozebeke in 2018 concentreert de actie zich dit keer op Tielt, Ruiselede en Wingene. Het startschot wordt gegeven op zaterdag 29 juni om 12 uur in Kamphuis ‘t haantje in Ruiselede. Verschillende experts gaan dan gedurende 24 uur op zoek naar alle mogelijke soorten fauna en flora in de Vagevuurbossen, het Sint-Pietersveld en De Gulke Putten, maar ook in de weides en de grachten in de regio. De kans bestaat dus dat u dat weekend iemand met een vlindernet tegen komt.

Wingene

Op zaterdag wordt ter hoogte van de bibliotheek op het gemeenteplein in Wingene om 14 uur het startschot gegeven van een begeleide fietstocht van ongeveer 30 kilometer. Af en toe wordt halt gehouden om vogels te spotten en onderweg wordt een drankje voorzien. Nog in Wingene is er na het vallen van de avond een vleermuiswandeling. Onder leiding van twee ervaren gidsen wordt gezocht naar vleermuizen. Verzamelen voor de wandeling gebeurt op de parking naast de gebouwen van het opvangcentrum van het Rode Kruis in de Boskapeldreef 6 in Wingene. Het vertrek is voorzien om 21 uur.

Tielt

​In Tielt wordt dan weer om 14.30 uur een gratis begeleide wandeling georganiseerd onder het motto ‘Er is meer natuur in de stad dan je denkt!’ Gids van dienst is Trees De Prest. Starten en eindigen gebeurt aan Mulle de Terschueren in de Ieperstraat. Om praktische redenen dient wel ingeschreven te worden via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of op 051 27 55 50. Na de wandeling is het mogelijk om gratis de film ‘De Wilde Stad’ mee te pikken om 17 uur op de zolder van Huis Mulle. De Gezinsbond van Tielt verzorgt er een gelegenheidsbar. Op zondag 30 juni is er om 9.30 uur een natuurwandeling op en rond de Poelberg in Tielt. Er wordt gestart op de parking in de Bergstraat.

Ruiselede

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zondag om 10 uur is er in Ruiselede een kinderverteltheater. ‘De Don van Diversidad’ is een interactief stuk rond natuur en biodiversiteit en is gemaakt op maat van lagereschoolkinderen. Bij mooi weer vindt de voorstelling plaats in het Disveld, dat is het park achter de kerk van Doomkerke. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Kamphuis ‘t Haantje in de Brandstraat ligt. Om 12 uur ten slotte wordt de 1.000-soortendag afgesloten en worden alle resultaten van de getelde fauna en flora geregistreerd in kamphuis ‘t Haantje. Vrijwiliigers en geïnteresseerden zijn welkom om de (voorlopige) score te komen bekijken. In 2017 klokte de 1.000-soortendag nog af op 1.218 soorten. In 2018 stond de teller op 982.