‘Tree Musketeers’ Cyriel, Kamiel en Rémi vouwen duizenden kerstboompjes voor het goede doel Pastorie Caeneghem steunt Music For Life met papieren kerstboompjes en benefietconcert Sam Vanacker

21 november 2019

16u41 0 Tielt Drie jongens uit Kanegem, Beernem en Gent zijn bezig met een huzarenstukje voor het goede doel. Cyriel Verhalle (11), Rémi Kindt (12) en Kamiel Steyaert (11) zamelen geld in voor de Vriendenkring van het brandwondencentrum van het UZ Gent door papieren kerstboompjes te vouwen. De kleurrijke creaties van de ‘Tree Musketeers’ worden vanaf dit weekend verkocht in Pastorie Caeneghem.

Kamiel Steyaert vouwde vorig jaar ook al origamiboompjes voor het goede doel, maar een maand geleden kreeg hij gezelschap van twee vrienden uit Kanegem en Beernem. De ouders van de drie jongens zijn vrienden van elkaar. “Na een woordje uitleg van Kamiel en wat hulp van een instructiefilmpje op YouTube zijn we samen aan de slag gegaan”, vertelt Cyriel. “We zijn eind oktober gestart en telkens wanneer we samen zijn of wanneer onze ouders afspreken, vouwen we samen boompjes. Nu hebben we al een aardige voorraad van 1.500 boompjes, terwijl de bestellingen blijven komen. Per uur kan ik er ondertussen ongeveer tien maken.”

Kerstbeurs

Toen Stijn Verhalle van evenementenlocatie Pastorie Caeneghem zag waar zijn zoon mee bezig was, sprong hij mee op de kar. “Dit weekend organiseert mijn echtgenote Tine Vandamme een kerst- en bloemenbeurs in Pastorie Caeneghem, terwijl we hier vanaf 28 november ook voor het eerst een winterbar openen. Doorlopend kunnen de boompjes van de ‘Tree Musketeers’ hier besteld en gekocht worden, terwijl we op 13 december een huiskamerconcert organiseren in het kader van Music for Life. De opbrengst is voor de Vriendenkring van het brandwondencentrum van het UZ Gent.”

Mitch97

Dat optreden wordt bijzonder, want singer-songwriter Michiel Buseyne (22), zelf een brandwondenpatiënt, komt naar Kanegem. Toen hij achttien maanden was, raakte Michiel over zijn hele lichaam verbrand na een ongeluk met een frietketel. Daar draagt de Poperingenaar nog altijd de sporen van, al belette hem dat niet om volop te gaan voor zijn muziek. In september 2018 trad hij zelfs op voor een volle Muntschouwburg. Op 13 december krijgt Michiel, die optreedt onder het pseudoniem ‘Mitch97', in Kanegem het gezelschap van Nicolas Maes en Nathalie Debels, de muzikanten van N2Music.

Winterbar

De winterbar van Pastorie Caeneghem is elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open, nog tot en met 26 januari. Elk weekend wordt dezelfde menuformule gehanteerd. Op donderdag is er tartiflette, op vrijdag pasta, op zaterdag kaasfondue en op zondag staat er ‘toatjespap’ op het menu. Al zijn bezoekers ook welkom om er gewoon te komen genieten van een glaasje glühwein. De boompjes van de Tree Musketeers zijn te verkrijgen in verschillende kleuren en formaten. Voor een groot exemplaar betaal je één euro, voor een kleintje betaal je vijftig cent. Boompjes bestellen kan ter plaatse, op de facebookpagina van de Tree Musketeers of via welkom@pastoriecaeneghem.be.