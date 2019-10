‘The Queen of Fucking Everything’ Sylvia Konior stelt tentoon in CC Gildhof Sam Vanacker

07 oktober 2019

14u51 0 Tielt Het werk van streekgenote Sylvia Konior is straks een maand lang te bewonderen in Cultuurcentrum Het Gildhof in Tielt. De Ruiseleedse kunstfotografe zorgt graag voor wat controverse en zoekt al langer de ietwat excentriekere kantjes van de kunst op. Eerder viel ze ook al op met naakte zelfportretten en fotoreeksen van orgasmes en seksspeeltjes.

Konior woont en werkt in Doomkerke en bouwde het voorbije decennium een geheel eigen oeuvre uit. Heel regelmatig gebruikt ze haar eigen lichaam en alles wat de natuur haar gegeven heeft als onderwerp. In 2013 stond ze nog met een naakt zelfportret in Snoecks, in 2016 bracht ze zichzelf in beeld terwijl ze (meerdere) orgasmes kreeg en afgelopen zomer viel ze nog in de prijzen op een internationaal fotofestival met een bijzondere fotoreeks met seksspeeltjes buiten hun context. Telkens spelen surrealisme, humor en het omgaan met het vrouw-zijn een grote rol in haar werk. En aan lef heeft ze geen gebrek.

‘The Queen of Fucking Everything’, zoals de expo van Konior heet, opent op zondag 20 oktober in CC Het Gildhof en kadert binnen de Intra Muros-tentoonstellingenreeks van het cultuurcentrum. De expo is dagelijks gratis te bezoeken tussen 14 en 17 uur tot en met zondag 17 november.