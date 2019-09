"Terwijl er op de markt gevierd werd, zaten wij in het ziekenhuis" BEVRIJDING TIELT: MILO (92) HEEFT NOG ALTIJD MET KOGELS DOORBOORDE HEMD VAN VADER Sam Vanacker

08 september 2019

11u53 0 Tielt Op 7, 8 en 9 september zal het 75 jaar geleden zijn dat Poolse soldaten Roeselare, Tielt en Ruiselede bevrijd hebben. Roeselare werd vlot heroverd, maar in Tielt vochten de Duitsers hard terug. Tieltenaar Jozef Baert werd neergeschoten op de markt op 8 september 1944. Zoon Milo Baert (92) heeft nog altijd het met kogels doorboorde hemd van zijn vader.

Milo Baert en zijn familie stonden op de eerste rij bij de bevrijding van Tielt. Milo was 17 jaar. Zijn vader Jozef runde een weverij in de Stationsstraat, maar in het geheim had Jozef twee jaar eerder een verzetsbeweging opgericht. "Hij volgde het verloop van de oorlog en de bewegingen van de Duitsers op de voet. Als kinderen hadden we wel enkele vermoedens waar hij mee bezig was, maar hij praatte weinig over waar hij heen ging en met wie hij sprak. Feit is dat hij altijd als eerste wist waar de razzia's van de Duitsers zouden plaatsvinden. Af en toe mocht ik voor boodschapper spelen en mensen waarschuwen. Zo wist ik als eerste wanneer de Polen zouden komen. In de week voor de bevrijding werd plots alle communicatie afgesneden. Op de radio's niets dan ruis, maar mijn vader had daar wat op gevonden. Hij had een afspraak met de stationschef. Elke ochtend stapte ik naar het station en toen drukte de chef me een briefje in de hand. Daar stond een nummer en een plaats op. Toen ik '7 Roeselare' las, wist ik dat de Polen op zeven september in Roeselare zouden zijn. De dag nadien zou Tielt aan de beurt zijn."

In de ochtend van 8 september reden de Poolse tanks inderdaad Tielt binnen. "Mijn vader zat met enkele collega's van de Witte Brigade te wachten in hun hoofdkwartier in de Bruggestraat. Ik heb hem eigenhandig zijn militair uniform van het Belgische leger gebracht. Het was een zwaar pak, want er zat ook een revolver in die hij op de zwarte markt had gekocht. Mijn vader was reserveofficier en militair in hart en nieren. Zonder uniform zou hij waarschijnlijk niet beschoten geweest zijn. Maar hij was trots op zijn strepen en wou de bevrijders ontvangen als militair."

Duits verzet

En zo ontvingen Jozef Baert en de zijnen na de eerste schermutselingen om 8 uur de Poolse voorhoede op de markt. "Mijn vader vertelde me dat het luik van de pantserwagen open ging en dat twee Polen hun hoofd naar buiten staken. Ze vroegen of er nog Duitsers in Tielt zaten. Mijn vader antwoordde in het Engels dat het om weinig meer dan een paar achtergebleven soldaten ging. Hij wist niet dat de Duitsers zich aan de kant van Marialoop aan het hergroeperen waren. Op hetzelfde moment werden de twee Polen doodgeschoten in hun pantserwagen. Duitse kogels uit de richting van de Kortrijkstraat. Mijn vader dook weg, maar ook hij werd geraakt in de linkerborst. Hij kroop tussen het puin op de markt naar een kelder van een huis. Zijn medestanders dachten dat ze hem er snel weer zouden kunnen oppikken."

Maar de slag om de markt duurde tot in de namiddag. De tanks konden weinig uitrichten in de diepe, smalle straten en de Duitsers vochten hard terug vanuit de huizen. "Mijn vader lag bijna zeven uur in die kelder te bloeden. Op een bepaald moment hoorde hij Duitse stemmen, maar hij hield zich stil en werd niet ontdekt."

Pas om 15 uur waren de gevechten voorbij en werd Jozef opgepikt. Hij zou toen gezegd hebben: 't wier tijd, want mijn sigaretten waren op'.

Geen schampschot

Maar Jozef was wel degelijk ernstig gewond. Het hemd dat Jozef toen droeg, heeft de familie al die tijd bewaard. Ondertussen is het al vijf jaar in het bezit van de stad Tielt. Bloedvlekken zijn er niet meer, maar de kogelgaten zijn wel nog zichtbaar. Vooraan op de linkerborst zie je twee gaatjes, achteraan drie. "Zijn hemd moet dubbel gezeten onder de dikke militaire jas. De kogel was wel dwars door hem heen gegaan. Toen we hoorden dat pa neergeschoten was, dacht ik trouwens dat het weinig meer dan een schampschot zou zijn. Ik was nog een broekventje en hield van westerns."

Maar heldenmoed heeft een prijs. In het ziekenhuis was de verzetsheld aan het vechten voor zijn leven. Terwijl er op de markt feest gevierd werd, stonden Milo Baert en zijn familie bezorgd aan het ziekenbed van Jozef.

Kogel in het hoofd

Het verhaal van Jozef wordt echter nog straffer. We spoelen vier jaar terug. De Belgische en Franse strijdmachten werden verrast door de razendsnelle opmars van het leger van Hitler. Honderdduizenden geallieerde soldaten repten zich naar Boulogne-sur-mer om de oversteek te maken naar Engeland. De spoorwegen konden de toevloed niet aan. Op 20 mei 1940 zat majoor Jozef Baert met een colonne slecht uitgeruste Belgische soldaten op een stilstaande trein in het Franse plaatsje Fortel-en-Artois toen Duitse verkenners naderden. Jozef ging op een brug over de sporen op de uitkijk liggen. "Mijn vader zag in de verte plots een motor met een officier in een sidecar naderen. Hij pakte zijn geweer en schoot de officier door het hoofd. Al snel besefte hij dat hij tegen de rest van de goed bewapende Duitse verkenners weinig kon beginnen, dus vluchtte hij met tien Belgen en een Engelse collega-officier de bossen in. Ze hoopten Boulogne te bereiken, maar dat is hen nooit gelukt."

Geheim Leger

Nog geen 24 uur later werden Jozef en zijn kompanen opgepakt door de Duitsers. Twee dagen later viel Boulogne. "Verzet was zinloos. Al ben ik achteraf gezien blij dat hij Boulogne niet gehaald heeft. Anders hadden we vier jaar alleen gezeten", zegt Milo. Samen met de soldaten die eerder uit de stilstaande wagons geplukt werden, werd Jozef in een kamp voor krijgsgevangenen gestopt. Omdat hij uiteraard zijn mond heeft gehouden over de Duitser die hij had gedood en een Vlaming is, werd hij na drie maanden vrijgelaten. (Duitsers zetten sterk in op sympathie van Vlaamse kant, Waalse officieren zaten vier jaar vast, nvdr) Hij keerde terug naar Tielt en richtte er een verzetsbeweging op. De laatste maanden van de oorlog werd hij door de geallieerden aangesteld als districtscommandant van het Geheim Leger.

Senator

Jozef herstelde uiteindelijk van zijn verwondingen. Later werd hij verbindingsofficier bij het Amerikaanse leger. Zo ontmoette hij onder andere de Amerikaanse generaal Eisenhower, die later president zou worden.

Na de oorlog ging Jozef bij de CVP. Hij werd in 1947 burgemeester van Tielt en raakte ook verkozen tot senator. Hij was 28 jaar burgemeester. Hij stierf op 18 september 1980 op 79-jarige leeftijd bij een aanrijding op de Ringlaan. Een weg die hij nota bene zelf had laten aanleggen.