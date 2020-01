’t Kousenmandje, Slagerij Finesse en Bakkerij Hein Vandenberghe zijn de favoriete winkeliers van Tielt, Wingene en Pittem Sam Vanacker

24 januari 2020

10u54 4 Tielt 47 West-Vlaamse winkeliers werden donderdagavond gekroond tot ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. In Tielt, Wingene en Pittem gingen de meeste stemmen naar respectievelijk ’t Kousenmandje, Finesse en Bakkerij Hein Vandenberghe.

Met de tweede editie van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ wil Ondernemerscentra West-Vlaanderen het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Meer dan driehonderd handelaars hebben zich op www.ikkooplokaal.be geregistreerd en tussen 22 november en 10 januari kon het publiek stemmen op zijn favoriete winkelier. Deelnemers maakten door te stemmen kans op een weekendarrangement of een cadeaucheque van de deelnemende steden en gemeenten. Meer dan achttienduizend mensen hebben gestemd.

De resultaten van de stemronde werden donderdag bekendgemaakt in Roeselare. 47 lokale ambassadeurs werden verkozen in evenveel West-Vlaamse gemeenten. In Tielt kwam ’t Kousenmandje in de Kortrijkstraat als winnaar uit de bus, in Wingene ging de winst naar slagerij Finesse in de Sint-Jozefsstraat in deelgemeente Zwevezele en bakker Hein Vandenberghe uit de Paardenstraat in Egem mag zich de ambassadeur van Pittem noemen. Naast de 47 lokale ambassadeurs werd ook een provinciale winnaar gekozen. Die eer ging naar Optiek en hoorcentrum Christiaens uit Avelgem.