‘Lucht’ brengt kleutertheater op de planken in Gildhof Sam Vanacker

09 januari 2020

16u23 2 Tielt Het nieuwe theatercollectief ‘Lucht’, dat roots heeft in onder andere Schuiferskapelle, brengt op 9 februari hun muziektheater voor kleuters in Het Gildhof. Het wordt de eerste keer dat het jonge gezelschap op de planken staat in het Tieltse cultuurcentrum.

‘Lucht’ werd in november 2019 onder de doopvont gehouden door zes vrienden. Evelien Cavynt, Angelo Maes, Lena De Grootte, Stijn Minne, Dries Pattyn en Tine Bouckhuyt zijn oud-collega’s die in het onderwijs of in de sociale sector met kinderen met en zonder beperking werken. “Allemaal weten we als geen ander hoe kinderen kunnen op gaan in muziek en theater”, legt Lena De Grootte uit. “Zo groeide het idee om samen met enkele collega’s de krachten te bundelen en een theatercollectief op te richten. Zo werd ‘Lucht’ geboren. We zetten samen enkele verhaallijnen uit, componeerden melodieën op onze instrumenten en schreven teksten, goed voor een muzikaal stukje theater boordevol fantasie voor kinderen vanaf 3 jaar.”

Het prettig gestoorde gezelschap, dat ook privé kan geboekt worden, heeft ondertussen al tien optredens achter de rug. Op 9 februari treden ze voor het eerst op in het Tieltse cultuurcentrum. “De reacties zijn positief”, gaat Lena verder. “Omdat de voorstelling zo muzikaal is, merken we dat we behalve kleuters ook lagere schoolkinderen kunnen boeien.”

‘Lucht’ speelt op zondag 9 februari twee keer in de Lietaerzaal van CC Gildhof. Er is een optreden om 11 uur en eentje om 14 uur. Een plaatsje reserveren kost vijf euro en kan via info@muziektheaterlucht.be of op www.muziektheaterlucht.be. Een voorstelling duurt veertig minuten.