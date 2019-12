‘Lopen in het Molenland’ heet voortaan ‘Danneels Loopcriterium’ Sam Vanacker

03 december 2019

15u03 0 Tielt Het loopcriterium Lopen in het Molenland, dat dit jaar twaalf loopwedstrijden in de regio onder de vleugels had, verandert van naam naar ‘Danneels Loopcriterium’. Verder zijn er twee nieuwe wedstrijden bijgekomen op de kalender.

“Voortaan gaan we door het leven als ‘Danneels Loopcriterium’, terwijl ons korte criterium omgedoopt wordt tot ‘Autobedrijf Tiers Loopcriterium’”, zegt Luc Vanneste van het organiserend comité. “Het ‘Molenland’ klinkt mooi, maar in de praktijk zijn we de geografische grenzen daarvan ontgroeid. Danneels en Autobedrijf Tiers zijn jarenlange sponsors die we zo graag bedanken voor het vertrouwen.”

Monopoly

“De kalender werd voor het eerst in een monopoly-jasje gestopt, al is dat niet de enige nieuwigheid. Dentergem Loopt vindt niet meer plaats en verdwijnt dus. In de plaats daarvan hebben we met de Lenteloop in Gits en de Dynamica Park Trail in Meulebeke twee nieuwe wedstrijden. De Lenteloop is al langer een gevestigde waarde, terwijl de Dynamica Park Trail aan de eerste editie toe is. Die off-roadwedstrijd vormt een mooie aanvulling voor onze kalender.”

Tijdens het voorbije loopseizoen telde Lopen in het Molenland tweehonderd inschrijvingen, waarvan honderd deelnemers aan minstens zes verschillende wedstrijden deelnamen. Voor komend seizoen deelt het Danneels Loopcriterium meer dan vierduizend euro aan prijzen uit. Deelnemen is gratis. Het criterium start op 14 maart met de twaalfurenloop en eindigt op 26 december met de Kerstcorrida in Tielt. Meer info is vanaf zaterdag 7 december te vinden op www.lopeninhetmolenland.be of www.danneelsloopcriterium.be.