“Hij begon te gebruiken toen z'n vader en zus aan ALS leden”: dealer krijgt 24 maanden cel Siebe De Voogt

23 maart 2020

16u01 4 Tielt Een 50-jarige man uit Tielt heeft een effectieve celstraf van 24 maanden gekregen voor het dealen van speed. K.L. begon volgens zijn advocaat te verkopen, toen zijn vader en zus aan de spierziekte ALS leden. Zijn 30-jarige vriendin stond mee terecht en kreeg eveneens 1 jaar cel.

De Tieltenaar werd op 25 februari vorig jaar in de boeien geslagen. Speurders hadden informatie gekregen dat hij sinds januari 2018 speed verkocht vanuit z'n woning in Tielt. Telefonieonderzoek en observaties brachten aan het licht dat K.L. in totaal ruim 3,6 kilogram speed aan de man bracht. Zijn vriendin S.H. (30) verkocht op haar beurt iets meer dan 2 kilogram. K.L. kwam na vier maanden voorhechtenis voorwaardelijk vrij, maar vloog in oktober vorig jaar weer in de gevangenis van Ruiselede om enkele eerdere straffen uit te zitten. De man kreeg in mei 2016 onder meer 4 jaar cel in de correctionele rechtbank van Kortrijk voor drugsfeiten.

Volgens de verdediging begon de Tieltenaar pas op latere leeftijd drugs te gebruiken. “Mijn cliënt heeft zijn papa en zus verloren aan ALS (een ongeneeslijke spierziekte, red.)”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Als mantelzorger gebruikte hij speed om rust te vinden in zijn hoofd. Recenter overleed ook zijn moeder. Mijn cliënt verkocht enkel om z'n eigen gebruik te kunnen financieren.” De rechter legde K.L. maandagmorgen 24 maanden cel op. Zijn vriendin S.H. werd veroordeeld tot 1 jaar effectief. Beiden kregen ook een verbeurdverklaring van 20.000 euro opgelegd.