‘Ge zijt toch niet benauwd van een spuitje, zeker?’: Sint-Andriesziekenhuis lanceert griepvaccinatiecampagne met ludiek filmpje Sam Vanacker

09 oktober 2019

11u15 3 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een nieuwe griepvaccinatiecampagne op gang getrapt met een ludiek filmpje. Daarin zien we hoe een patiënte de kijker overtuigt van het belang van de griepprik.

Vorig jaar liet 81,3 procent van de medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis zich vaccineren tegen griep, meteen een van de hoogste vaccinatiegraden van alle Vlaamse ziekenhuizen. “Ook dit jaar zetten we volop in op intensieve educatie en sensibilisering om dat percentage nog hoger te krijgen en opnieuw het gouden certificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid te behalen”, zegt verpleegkundig directeur Matthijs Samyn.

“In 2018 bewees een onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat bijna de helft van de verpleegkundigen van spoedgevallendiensten in Vlaanderen zich niet laat vaccineren tegen griep. Wie zich niet laat vaccineren, doet dit omdat hij nog nooit de griep heeft gehad. Maar ook de foute veronderstelling dat je griep kunt krijgen van de vaccinatie en het feit dat er geen vertrouwen is in het vaccin, zijn redenen om het spuitje te laten passeren. Om zoveel mogelijk medewerkers te overtuigen, hebben we een ludieke, informatieve kortfilm gemaakt die het belang van de griepprik onderschrijft.”