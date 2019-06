“Dit najaar willen we verpakkingsarme winkel Bokaal openen in Tielt” Nieuwe vzw Wijzer Omgaan met de Planeet pakt tijdens Europafeesten al uit met voorsmaakje in pop-upwinkel Sam Vanacker

12 juni 2019

15u34 3 Tielt De plannen van de nieuwe vzw Wijzer Omgaan met de Planeet voor een eerste verpakkingsarme winkel in Tielt worden concreter. vzw WOP! trapte dinsdag bij de volkstuintjes van Tannekes Tuin officieel een crowdfundingcampagne op gang. Tegelijk werd aangekondigd dat er tijdens de Europafeesten al een eerste pop-upwinkel te vinden zal zijn aan het Vijverhof.

“We willen bewustzijn creëren rond het belang van een duurzamere levensstijl en willen mensen helpen de juiste keuzes te maken in hun aankoopgedrag en levensstijl. Vaak beseffen we niet welke gevolgen die keuzes hebben”, zegt Bert Reubens van WOP. “We kunnen wel degelijk een verschil maken en die ambitie willen we koppelen aan een fysieke plek. Na de zomer hopen we ‘Bokaal’ te kunnen openen. In die winkel zullen we duurzame en ecologische producten aanbieden met een minimum aan verpakking.”

We gaan ecologische voedings-, verzorgings- en schoonmaakproducten aanbieden in bulk of los, dus de bezoeker brengt zelf zijn potten of flessen mee. De voorraad stemmen we af op wat de bezoekers afnemen en met wat over blijft, gaan we koken en soep maken Bert Reubens

Volgens Bert wordt het niet zomaar een winkel, maar ook een ontmoetingsplaats waar iets gedronken kan worden. “We gaan ecologische voedings-, verzorgings- en schoonmaakproducten aanbieden in bulk of los, dus de bezoeker brengt zelf zijn potten of flessen mee. De voorraad stemmen we af op wat de bezoekers afnemen en met wat over blijft, gaan we koken en soep maken. We zoeken uit waar elk product vandaan komt, letten op labels en mijden problematische producten of ingrediënten. Vijf procent van de inkomsten gaat naar een goed doel dat aansluit bij onze principes.”

De Kloef

Waar Bokaal komt, is nog even afwachten, al lijkt de kans groot dat het De Kloef wordt. “Momenteel lopen veelbelovende gesprekken voor een samenwerking met VOC Op Stap, een vereniging die maatschappelijk kwetsbare doelgroepen steunt. Hun uitvalsbasis in de Bruggestraat biedt heel wat mogelijkheden.”

Bij wijze van voorsmaakje zijn de vrijwilligers van WOP! op 5, 6 en 7 juli al te vinden aan het Vijverhof in de Kortrijkstraat met een pop-upwinkel en bar. Ook op Melkrock bemannen ze een standje. “In beide gevallen bieden we een selectie van de producten die we later dit jaar in Bokaal willen aanbieden”, legt Bert uit.

Crowdfunding

Om de winkel te kunnen realiseren, is de vzw nog op zoek naar startkapitaal en daarvoor werd een crowdfundingactie op poten gezet. De vzw heeft twaalfduizend euro nodig. De teller staat voorlopig op 3.492 euro. Wie een bijdrage wil leveren, kan terecht op www.ulule.com/wopplanet. Wie liever rechtstreeks contact neemt of zijn schouders onder het project wil zetten, kan terecht op vzwwop@gmail.com.