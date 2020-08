“Dieren wachten op hun dood in bloedhete metalen doodskisten”: Animal Rights klaagt dierenleed aan met filmpje van varkens in wachtende vrachtwagen bij meer dan 30 graden Sam Vanacker

10 augustus 2020

12u00 0 Tielt Volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights doet het Tieltse slachthuis Debra Meat niet genoeg moeite om de dieren verkoeling te gunnen. In een filmpje dat afgelopen vrijdag werd opgenomen aan het slachthuis is te zien hoe varkens in vrachtwagens op de parking staan te wachten bij temperaturen van meer dan 30 graden. Animal Rights spreekt van marteling.

“Terwijl de chauffeur in een cabine met airconditioning zit, zijn de varkens opgesloten in wat neerkomt op een bloedhete metalen doodskist”, zegt campagnecoördinator Els van Campenhout. “De ventilatoren van de trucks draaien niet, er is geen afdak dat schaduw biedt, het slachthuis heeft geen externe ventilatoren opgesteld en het wegdek wordt niet met water nat gesproeid.” Volgens Van Campenhout is er duidelijk sprake van hittestress bij de varkens. “De dieren zijn apathisch, de ademhaling is snel en oppervlakkig, het schuim staat op de lippen en de bek hangt open. Dit is niets minder dan marteling.”

Hitteplan Weyts

Onder impuls van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is op 7 augustus nochtans een hitteplan in werking getreden. Dat is gelinkt aan de kleurcodes van het KMI. Hoe extremer de weersomstandigheden, hoe meer maatregelen er genomen moeten worden. Zo is onder andere transport van groot vee verboden tussen 14 en 19 uur en moet het klimaat in de wachtstallen aangepast worden. “Het hitteplan beschermt dieren duidelijk niet tegen extra lijden wanneer de vrachtwagens met dieren in de blakende zon staan te wachten tijdens een hittegolf”, besluit Van Campenhout.

Het slachthuis was voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.