‘De Testkaravaan’ krijgt vervolg in de politiezone Regio Tielt: eerste elektrische fietsen zijn aangekocht VHS

25 juni 2019

17u30 0 Tielt Ook de politiezone Regio Tielt nam zopas deel aan de provinciale woon-werkcampagne ‘De testkaravaan komt eraan’. Enkele tientallen medewerkers hebben elektrische fietsen uitgetest. “Die doen nu ook definitief hun intrede bij ons”, zegt zonechef Claude Vandepitte.

Een elektrische fiets als alternatief vervoermiddel om van en naar het werk te rijden. Dat is waarvoor 31 medewerkers van de politiezone Regio Tielt zich inschreven. Ze namen op die manier deel aan de woon-werkcampagne die de provincie elk jaar organiseert. “De collega’s vonden dit het ideale moment om een elektrische fiets, een vouwfiets en zelfs een speed pedelec (een snelle e-bike die tot 45 kilometer per uur haalt, nvdr) uit te testen”, zegt hoofdcommissaris Claude Vandepitte. “We zijn bewust in het project gestapt omdat we al een tijdje streven naar meer duurzaamheid. Zo investeerden we dit jaar al in enkele elektrische voertuigen en installeerden we zonnepanelen op het vernieuwde gebouw van de wijkdienst in Tielt. Later dit jaar doen we hetzelfde op ons centraal politiegebouw. Binnenkort zullen ook enkele van onze medewerkers van de wijkdienst in het straatbeeld te zien zijn op een elektrische fiets.” Wielerkampioen Johan Museeuw kwam dinsdag langs bij de politiezone Regio Tielt, als bedenking voor de deelname aan de campagne. Hij mocht in naam van de provincie ook enkele prijsjes overhandigen aan enkele van de deelnemers.