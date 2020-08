‘De Snelle Tieze’ haalt comedian Han Solo naar het kerkplein van Kanegem (en roept iedereen op een frigobox mee te brengen) Sam Vanacker

21 augustus 2020

16u34 0 Tielt De zomervakantie wordt in Kanegem op 30 augustus afgesloten met een openluchtoptreden van comedian Han Solo. Het optreden komt er dankzij een nieuwe samenwerking tussen w ielerclub De Kurte Tieze en loopvereniging De Snelle Sletsen, die het evenement samen organiseren als ‘De Snelle Tieze’.

Katrien Vlaminck, die in beide verenigingen actief is, lanceerde het idee. “Tijdens de lockdown heb ik genoten van de filmpjes die Han Solo op zijn Facebookpagina postte. Toen hij aankondigde dat hij met zijn mobilhome op tournee ging, hebben we hem geboekt voor Kanegem. Het kerkplein is een fantastische locatie. Maar aangezien De Snelle Sletsen een relatief kleine vereniging is, ben ik ook bij De Kurte Tieze gaan aankloppen. Voorzitter Tom Steyaert was meteen enthousiast. We zijn allebei fan van Han Solo en zo werd ‘De Snelle Tieze’ geboren.”

Frigobox meebrengen

Wie nog een plekje hoopt te bemachtigen, is er aan voor de moeite, want de honderd tickets waren in vier dagen uitverkocht. “De respons was enorm”, gaat Katrien verder. “We verwelkomen honderd gasten en gaan het kerkplein van Kanegem in een gezellig jasje stoppen. Er komen lampionnetjes en café Tivoli wordt onze uitvalsbasis. Centraal voorzien we plaats voor de caravan van Han. Elke bubbel krijgt een tafeltje en bij aankomst geven we iedereen een broodje en een aperitiefje. Om het ‘heen-en-weer’-geloop verder zo beperkt mogelijk te houden, roepen we iedereen op een frigobox mee te brengen. Als je dan als bubbel drank bestelt, nemen we de frigobox mee en brengen we die gevuld terug. Zo hoeft niemand recht te staan en kan het optreden ongestoord verlopen.”

Of De Snelle Tieze ook na het optreden van Han Solo zal blijven evenementen organiseren, valt af te wachten. “Alle bestuursleden van de Snelle Sletsen fietsen bij de Kurte Tieze, dus in die zin is er sowieso al veel overlapping”, besluit Katrien. “Maar dit kan misschien wel het begin worden van iets moois. Wie weet...”