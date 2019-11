“De horeca is een boerenstiel” Tieltse zaakvoerders van Frans hotel openen pop-up restaurant en -hotel op Pittemse platteland Charlotte Degezelle

09 november 2019

12u45 0 Tielt Tieltenaars Peter Bruneel en Heidi Huys vieren de tiende verjaardag van hun Franse hotel Residence Pierre in Frankrijk met een straffe stunt. Tussen 20 december en 9 februari baten ze Chez Madeleine uit op het Sint-Amandshof in Pittem. Net naast waar de familie Lafaut Belgasconnevarkens kweekt, opent het koppel een pop-uprestaurant in een gerenoveerde koeienstal en bouwen ze met containerkamers die eerder onder meer op Tomorrowland stonden een pop-up hotel. Het succes is nu al een feit. “We hebben al meer dan 2.000 reservaties binnen”, glundert Peter.

Tien jaar terug verruilden Peter Bruneel en Heidi Huys de Europastad voor Rosières-prés-Troyes in de Franse Champagnestreek waar ze hun hotel Résidence Pierre openden. Vorig jaar, naar aanleiding van Peter zijn 45e verjaardag, keerden ze gedurende 45 dagen terug naar hun heimat met Pop-Up 45 in Pastorie Caneghem. De tiende verjaardag van Résidence Pierre is dit jaar de aanleiding om opnieuw met een pop-up uit te pakken, maar van een totaal ander kaliber. “De pop-up was vorig jaar een gigantisch succes”, vertelt Peter. “We kregen van enorm veel mensen de vraag of we er een vervolg wilden aan breien. De winterperiode is bij ons in de Champagnestreek iets rustiger en het tienjarig bestaan van ons hotel leek de perfecte kapstok.”

Vanaf 20 december strijkt het koppel met Chez Madeleine neer op het Sint-Amandshof langs de Sint-Amandsstraat 16 in Pittem. “ Er wordt wel eens gezegd dat de horeca een boerenstiel is. Net daarom kozen wij voor een echt ‘boerhof’ als uitvalsbasis. Deze plek hier is in Pittem echt gekend als het hof van Madeleine, vandaar de naam. We kunnen hier terecht in een volledig tot feestzaal omgebouwde koeienstal en zitten pal op het Sint-Amandshof waar de familie Lafaut Belgasconnevarkens kweekt. We zijn dan ook van plan om die streekproducten en de Vlaamse klassiekers met onze pop-up in de kijker te zetten. Gasten zullen hier terechtkunnen voor een dagschotel en er zijn ook thema-avonden zoals ons Belgasconne-breughelbufffet op dinsdagavond, après-ski op woensdagavond en fruits de mer op vrijdagavond.”

Maar het mag voor Peter en Heidi wat meer zijn dan enkel een pop-up restaurant met plattelandskeuken. Ze bouwen ook een pop-up hotel met 15 kamers. “Vorig jaar waren er al enkele mensen die een nacht boekten bij Pastorie Caeneghem en we krijgen effectief gasten vanuit heel Vlaanderen over de vloer. Zo groeide het idee om ook een pop-up hotel op te zetten. We konden hiervoor drie zeecontainers strikken met daarin elk vijf kamers voor telkens drie personen. Deze kamers stonden eerder onder meer al op Tomorrowland. Dankzij het hotel bieden we ook een ontbijtbuffet aan dat voor iedereen toegankelijk is en verschillende overnachtingsformule zoals een plattelandsmidweek.” Tot slot linkt het koppel ook nog een tweedaags event aan hun pop-up. Op 18 en 19 januari halen ze het Sloveense koor Perpetuum Jazzile naar de Tieltse Europahal en dit koppelen ze aan een walking dinner en een ontbijt.

Nog voor Chez Madeleine de deuren opent, mogen Heidi en Peter nu al spreken van een succes. “Op vandaag hebben we al meer dan 2.000 reservaties binnen en momenteel lopen er dagelijks tot 30 nieuwe reservaties binnen. Verschillende data zijn zelfs al volzet.” Smaakt dit dan niet naar een volwaardig horeca-avontuur? “Neen hoor, dit is echt de laatste keer dat we een dergelijke pop-up opzetten. Het is leuk voor onze familie en vrienden dat we even in België zijn en wij vinden het super om de eindejaarsfeesten hier te kunnen vieren, maar straks ligt onze focus weer 100% op Résidence Pierre en volgend jaar gaan we ook op tour met Perpetuum Jazzile.”

Meer op popup45.be.