‘Callboy’ Rik Verheye helpt handelaars tijdens Weekend van de Klant Valentijn Dumoulein

05 oktober 2019

20u00 5 Tielt Wie zaterdag ging shoppen in Tielt, Nieuwpoort, Oostkamp of Menen kon er zomaar bediend worden door acteur Rik Verheye, dezer dagen op televisie te zien als Jeremy Vleugels in Callboys op Vier.

Dat hij de fijne vleeswaren niet schuwt, konden klanten merken in slagerij De Fruyt in Oostkamp, maar verder ontpopte hij zich onder andere ook tot sokkenverkoper in’t Kousenmandje in Tielt, kaasboer in’t Kazematje in Menen en was hij even barista in koffie- en vintagewinkel Baenk in Nieuwpoort. “Ik heb vroeger heel wat vakantiejobs gedaan en ik kom uit een familie van zelfstandigen, dus ik voelde me al die winkels als een (woestijn)vis in het water’, grapt Rik.

Zonnebrillen poetsen

“Vroeger heb ik nog parasols en ligzetels op het strand in mijn thuisstad Knokke geplaatst, maar toen werd de ondernemer in mij wakker. Ik kon een oude doos brilpoetsmiddel op de kop tikken en ging bij wie dat wou zand en zonnecrème van de zonnebrillen gaan poetsen. Dat was een gat in de markt en ik heb daar toen een flinke duit aan verdiend. Later heb ik ook nog merchandising verkocht bij paardenshow Cavalia. In de pauzes trok ik dan met een rugzak vol dvd’s de zaal in om die waren verkocht te krijgen. Het deed me daar vandaag allemaal een beetje aan terugdenken, dus dit was zeker een fijne ervaring.” Rik nam in alle gemeentes ook de tijd om handelaars zelf een attentie van Unizo te overhandigen.