‘Après Soleil’-party van De Zesse brengt ruim achthonderd feestvierders op de been Sam Vanacker

23 september 2019

12u09 6 Tielt Afgelopen weekend pakte horecacollectief De Zesse uit met de eerste editie van de ‘Après Soleil’-party, de (na)zomerse opvolger van de ‘Après Ski’-party in februari. De fuif werd een regelrecht schot in de roos, met ruim achthonderd feestvierders.

“Het was onze bedoeling om de zomer in Tielt in schoonheid af te sluiten en daar zijn we volledig in geslaagd”, zegt Jonas Desmet van De Zesse. “Net als tijdens onze eerste fuif in februari hebben we opnieuw ruim achthonderd man mogen verwelkomen. Een heel geslaagde editie dus. Bovendien zat het weer heel goed mee. We kijken nu al vol goesting uit naar de tweede editie van de Après-Ski party. Een exacte datum daarvoor hebben we nog niet, maar waarschijnlijk zal dat opnieuw begin februari zijn.”

Horecacollectief De Zesse bestaat uit Jonas Desmet (Pièce Unique), Bob Danneels, Valerie Braeckevelt (beiden Piadza), Natalie Plettinck, Charissa Landuyt (beiden Markt 4), Jochen Lefebre (Ter Halle) en Christophe Volpato (Charlie’s).

Meer foto’s van de Après Soleil-party zijn hier te vinden.