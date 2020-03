Zwerfvuil opruimen in Tielt-Winge levert volle bestelwagen op na een half uur Dirk Desmet

14 maart 2020

19u46 0 Tielt-Winge Tielt-Winge ruimde zaterdag de gemeente op tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie. Vijftig vrijwilligers waren in de weer om de gemeente properder te maken. Coördinator Kris Cornelissen (Open VLD) is daar blij om en stak zelf de handen uit de mouwen.

Met zijn vijftig trokken inwoners en politici van Tielt-Winge zaterdag door de verschillende gemeenten om al het zwerfafval op te ruimen. Dat het nodig was zagen we met eigen ogen toen we op weg waren naar coördinator Kris Cornelissen, die actief deelneemt aan de opruimactie. Langs de weg heel wat troep waar Cornelissen zich best aan stoort: “Je gelooft niet wat ik allemaal opraap. Daarnet nog vond ik tien identieke sigarendoosjes die op een rij langs de berm lagen. Dat valt niet zomaar uit je zakken, hé”, vertelt hij.

Even later vindt de coördinator een grote plastic zak boordevol afval: “Alsof hij er gelegd werd om mee te nemen tijdens onze actie. Ik heb ook al heel veel flessen opgeruimd. Daarnet nog vond ik er een twintigtal, verspreid over een afstand van enkele honderden meters. Flessen kan je nochtans netjes in de glascontainer dumpen en dat kost je niets. Je gelooft echt niet wat je uit een beek plukt. Zo jammer.”

Cornelissen is alvast blij dat alle politici en burgers zich verenigen om de gemeente properder te maken: “Zelfs mensen met kinderen komen helpen en ook heel wat politici hebben hun steentje bijgedragen. Sommigen hebben zelfs een eigen wagentje gemaakt, zoals een oud-medewerker van de gemeente, om het afval mee te nemen. Het geeft mij echt een warm gevoel als ik zie hoeveel mensen toch bezorgd zijn om de gemeente”.

Volgens de coördinator moet vooral de mentaliteit bij de mensen veranderen: “Soms heb je een plek nog maar net opgeruimd en ligt er even later alweer rommel. Sommige fietsers en wandelaars zouden ook wat meer respect moeten hebben voor de omgeving en niet zomaar hun afval weggooien”, gaat de coördinator verder.

Aan het einde van de dag verzamelden de vrijwilligers een halve container en dus is de gemeente weer wat properder.