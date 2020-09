Zin om je eigen fruitsap te persen? Kom dan naar de sapmobiel DDH

14 september 2020

15u43 0 Tielt-Winge Aan Huize Hageland in Tielt-Winge staat van 24 tot 26 september een sapmobiel. Met het initiatief willen de Nationale Boomgaardenstichting en vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland fruitboeren helpen hun oogst te verwerken.

“Het Regionaal Landschap promoot onder andere de heraanplant en het onderhoud van hoogstammige fruitboomrassen, maar die bomen kunnen tot 350 kilogram fruit per boom produceren en dat is wat veel voor louter huishoudelijke gebruik. Daarom zal een sapmobiel de oogst tot vers sap persen”, zegt schepen van Vrije Tijd Germaine Willems (Open Vld). De sapmobiel is eigenlijk een aanhanger waarop een fruitpers is gemonteerd.

Praktisch

Van 24 tot 26 september staat de mobiel aan Huize Hageland in de Oudepastoriestraat. Het gebruik is gratis, maar je op voorhand inschrijven. Je moet ook minstens zeventig kilogram fruit meebrengen. Inschrijven doe je bij de Nationale Boomgaardenstichting op 012/39.11.88 of via nbs@boomgaardenstichting.be. In de mail vermeld je je naam, adres, telefoon en de voorkeursdatum om te persen. Zet er ook bij hoeveel je wil persen en je voorkeur voor afvulling. Dat kan in drie- of vijfliterboxen. Het gebruik van de mobiel zelf is gratis, voor de drieliterboxen betaal je 4 euro, voor de vijfliterbox is dat 5,50 euro. Ongeopend kun je het sap minstens twee jaar bewaren, geopend blijft het minstens een maand goed in de koelkast.

Wie geen eigen fruitboom heeft, maar wel een mand fruit wil plukken om te laten persen, kan terecht op www.goedgeplukt.be, het platform dat boomgaardeigenaars en plukkers samenbrengt. Meer info op www.desapmobiel.be.