Yoni Deboes haalt podiumplaats op EK bodybuilding

06 juni 2019

12u48 5 Tielt-Winge De 25-jarige Yoni Deboes uit Sint-Joris-Winge heeft brons gehaald op het EK bodybuilding in Manchester. “Bodybuilding en ‘men’s physique’ worden vaak in een verkeerd daglicht gezet. Bij deze wilde ik bewijzen dat er op natuurlijke wijze ook veel mogelijk is.”

Yoni studeerde enkele jaren geleden af als bewegingsdeskundige en verdiepte zich in binnen- en buitenland als personal trainer, voornamelijk in het kracht- en voedingsaspect. “Al van jongs af ben ik mij ervan bewust hoe belangrijk het is om voldoende te bewegen en een gezonde levensstijl te hanteren. Mijn passie om je lichaam fysiek en mentaal sterker te maken door krachttraining en gezonde voeding is in de loop der jaren dan ook blijven groeien en leidde tot de keuze om personal trainer te worden.”

“Steeds meer en meer zie je online, vooral op Instagram, ideaalbeelden op lichaamsvlak verschijnen maar achter deze beelden schuilt vaak een heel andere waarheid”, weet Yoni. “Het gebruik van verboden middelen wordt steeds populairder in de fitnesswereld. Dat is jammer. Ik wilde heel graag aantonen dat je ook op natuurlijke wijze een mooi gespierd lichaam kan bekomen. Vandaar dat ik heb deelgenomen aan een wedstrijd van NCOBB (Natural Competition Organisation Bodybuilding Belgium). “Ik werd ondanks de zware concurrentie eerste in de halve finale van het BK in de categorie ‘Men’s Physique’. Ik geraakte ook geselecteerd voor het Europees Kampioenschap in Manchester en daar werd ik derde.”

