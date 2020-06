Wout en Kobe spelen Dj set op de Vlooybergtoren Dirk Desmet

27 juni 2020

15u47 0 Tielt-Winge De Vlooybergtoren, bekend van de tv-reeks de Callboys, in Tielt-Winge is dit weekend het decor voor een dj-set van DJ KØKØ en Dubl-u Bass. De opnames maakten ze vrijdag al en het eindresultaat staat vanaf zaterdagavond op de facebookpagina van beide dj’s.



Kobe Verrees (21) of DJ KØKØ woont in Langdorp, een deelgemeente van Aarschot, en is al 3 jaar aan de slag, Dubl-U Bass of Wout Van den Goor (19) komt uit Tielt-Winge en staat al twee jaar achter de draaitafels, hoewel dat tegenwoordig eerder laptops zijn. “Het avontuur begon toen er een sweet sixteen party was waar de Dj last minute cancelde en wij het dan maar probeerden over te nemen. Dat viel zo goed mee dat we het zijn blijven doen, weliswaar ieder afzonderlijk. Draaien is een hobby geworden waar we beiden van genieten, anderen een leuke tijd geven, voelt gewoon goed. Bovendien zijn we beiden graag bezig met muziek en proberen we ook zelf muziek te maken”, vertelt Kobe.

Streaming als alternatief

Door de coronacris en de maatregelen zitten beiden, net als al hun collega’s, nu al maanden thuis want dansen op feestjes is nog altijd niet toegestaan. “In het begin deed het even pijn om alle geboekte fuiven geannuleerd te zien worden. Aanvankelijk waren we beiden ook wel een beetje bang om snel vergeten te worden en daarom zijn we, elk vanuit onze eigen tuin , sets beginnen draaien en streamden we die op onze facebookpagina’s”.

Aanvankelijk liep dat goed en hadden ze best veel volgers maar na een poosje daalde de interesse van het publiek. “Weet je, intussen streamen ook de populaire Dj’s zoals Dimitri Vegas en Like Mike sets en die mannen hebben natuurlijk meer middelen dan wij. Er komen heel wat toeters en bellen bij kijken en ze gebruiken ook veel video. Vandaar dat we op zoek gingen naar een originele stunt. Wout is van Tielt-Winge en dacht aan de Vlooybergtoren als decor omdat die bekend is van de tv. We trokken onze stoute schoenen aan en vroegen de burgemeester om toestemming en die kregen we”, glundert de Dj.

Met drone en al

De twee dj’s versleurden vrijdagnamiddag dan hun installatie naar de toren en installeerden verschillende camera’s om hun set te kunnen filmen. “De camera’s werden bediend door een goede vriend van me (Arno Theys) en de papa van Wout (Erik Van den Goor) maakte dronebeelden. Het was nog even spannend want er werd onweer voorspeld maar daar zijn we gelukkig gespaard van gebleven”, gaat Kobe verder.

Intussen hebben de twee alle beelden verwerkt tot een stream van anderhalf uur. “Wij zijn best tevreden met het resultaat. Het was een hele uitdaging aangezien wij alles ook zelf nog moesten leren over hoe je best een livestream opneemt en hoe je dat dan verwerkt. Er kwam toch meer bij kijken dan we oorspronkelijk hadden gedacht”.

De stream staat vanaf zaterdagavond op de facebookpagina van Kobe en die van Wout. “Wij hopen dat onze stream voor een fijne avond zorgt bij veel mensen. Dansen in een zaal mag nog niet maar in eigen kot wel he. En dan maar hopen dat er snel groen licht komt om weer op feestjes te mogen draaien want dat missen we toch wel erg. In afwachting broeden we op een nieuw plan en een nieuwe stunt”, besluit Kobe lachend.