Workshops voor fotografen en videomakers DDH

04 februari 2020

De komende maanden regent het workshops in Tielt-Winge. Hendrik Leeman organiseert meerdere opleidingen voor fotografen en videomakers.

De eerste cursus komt er al aan op 7 maart en draait rond het gebruik van de fotosoftware Lightroom. “Eigenlijk organiseren we deze cursus op twee dagen. Op 7 maart gaan we in op de software zelf en het gebruik ervan, op 28 maart luistert onze expert naar alle vragen van de cursisten”, legt initiatiefnemer Hendrik Leeman uit.

Op 14 maart kan je bij hem terecht voor een basiscursus fotografie waar je in kleine groepjes alles te weten komt over je digitale camera. De voormiddag dient voor de theorie, in de namiddag zijn er praktijklessen. Op 15 maart tenslotte is er een introductiecursus voor videomakers in wording.

Prijzen variëren van 50 tot 120 euro, naargelang de cursus. De lessen gaan door bij foto Leeman of in De Gempenmolen in Sint-Joris-Winge.

Meer informatie krijg je op het nummer 016-63.33.28 of mail naar hendrik@fotoleeman.be