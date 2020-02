Word sommelier in eigen streek: “Houwaartse Wijngaard” zoekt cursisten DDH

03 februari 2020

11u21 17 Tielt-Winge Altijd al ervan gedroomd om sommelier te worden? Dan is dit de uitgelezen kans. De vzw “Houwaartse Wijngaard” wil binnenkort een cursus tot aspirant sommelier organiseren en zoekt geïnteresseerde studenten. Dinsdag 4 februari organiseren ze een informatieavond waar lesgever Kris Van de Sompel meer uitleg geeft. Wij konden niet wachten en spraken nu al af met Heidi Claes, bestuurslid van de vzw.

We ontmoeten Heidi op de zogenaamde Houwaartse berg. Een heuvel in het dorp waarop heel wat wijnboeren hun wijnranken planten. “Alleen op deze heuvel zijn er al zeven verschillende wijngaarden. Samen met anderen begon ik de vzw in 2013 en een jaar later hadden wij hier onze eigen wijngaard van 33 are. Dat is niet supergroot maar het is toch goed voorwat zes- tot zevenhonderd liter wijn per jaar. Wij verkopen die niet maar genieten er zelf van. Op onze jaarlijkse wijnfeesten kan iedereen ervan proeven”, lacht Heidi.

De regio is al langer gekend als wijnstreek en telt heel wat wijnboeren. “De aanwezige ijzerzandsteen slaat warmte op en dat helpt om goede wijn te verbouwen. Honderden jaren geleden werd hier al wijn gemaakt maar in de periode van Napoleon gingen de boeren over op fruitteelt en hielden ze zich niet langer bezig met wijn. Pas in de jaren zeventig pikten lokale liefhebbers het weer op en sindsdien verbouwen we weer wijn. Tot voor kort was dat vooral witte maar met de klimaatsverandering slagen we er nu ook in om lekkere rode te produceren”, legt Heidi uit.

Drie modules

Vandaag wil de vzw dus een cursus tot aspirant sommelier organiseren over een periode van 18 maanden. “Er zijn drie modules. De eerste gaat over het proeven van wijnen, de tweede behandelt de wijnbouw en de zogenaamde vinificatie of wijnbereiding en in de derde module tenslotte leren de cursisten alles over de verschillende wijnstijlen. Na elke module moet je slagen voor een examen om verder te mogen gaan. Eens je getuigschrift op zak kan je trouwens verder met de opleiding tot sommelier bij een erkend opleidingscentrum”, besluit Heidi.

Echt goedkoop is de cursus niet maar in de prijs zitten ook alle wijnen begrepen die je tijdens de lessen proeft. “De volledige cursus zal tussen de 1.000 en 1.200 euro kosten. De juiste prijs is een beetje afhankelijk van het aantal geïnteresseerde studenten. Je kan ook alleen inschrijven voor de eerste module, het wijnproeven dus, en dan betaal je 295 euro.

Meer uitleg krijg je op 4 februari om 20 uur tijdens een informatieavond in het gemeenschapscentrum De Maere, Leuvensesteenweg 187 in Tielt-Winge.