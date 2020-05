Winkels maandag ook open op het Gouden Kruispunt, ook al is dat voor velen hun sluitingsdag DDH

06 mei 2020

16u56 4 Tielt-Winge De winkels op het Gouden Kruispunt mogen maandag ook open, ook al is dat voor de meeste uitbaters hun wekelijkse sluitingsdag. Burgemeester Beeken sluit de smallere parkings af in samenspraak met de handelaars en verwacht geen grote stormloop.

De net geen 60 winkels op het kruispunt zijn normaal bijna allemaal open op zondag en sluiten de deuren op maandag, in dit geval dus de eerste dag dat ze na de lockdown weer open mogen van de veiligheidsraad. Aangezien de federale maatregelen geen uitzondering voorzien op die sluitingsdag paste het college van schepen en burgemeester daar zelf een mouw aan.

“De wet laat per kalenderjaar maximaal 15 afwijkingen toe op de wekelijkse rustdag naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden en de heropening van de winkels na de quarantainemaatregelen past daar perfect in”, legt de burgemeester uit. De afwijking op de wekelijkse rustdag geldt trouwens voor alle handelaars in de gemeente in de week van 11 tot 17 mei. “Elke handelaar beslist voor zichzelf of hij/zij zich in de betrokken week houdt aan de wekelijkse rustdag of niet”, gaat de burgemeester verder.

Smallere parkings afgesloten

Beeken overlegde ook met een delegatie van de handelaars en samen besloten ze om de parkings aan de zijkant van de winkels af te sluiten. “Die parkings zijn smaller en zullen alleen gebruikt worden door het personeel van de winkels. Aan de voorzijde zijn de stoepen breder en hebben we ook brede zebrapaden. Alleen op die manier kunnen we de veiligheid van iedereen waarborgen”, zegt Beeken.

De politie zal patrouilleren en een oogje in het zeil houden, maar de burgemeester verwacht geen problemen. “Ik verwacht geen grote toestroom maar onze agenten patrouilleren anders ook op het Gouden Kruispunt en zullen dat nu dus ook doen. Wanneer ze duidelijk merken dat iemand voor het plezier op stap is en niets specifieks komt kopen, zullen ze optreden, maar ze gaan niet in de tas van iedereen kijken”.

De veiligheidsraad raadt ook het dragen van een mondmasker aan tijdens het winkelen en dat vindt de burgemeester ruim voldoende. “Ik vind niet dat je dat moet verplichten tijdens het winkelen. Begrijp mij niet verkeerd, want wanneer je in een massa dicht bij mekaar staat – zoals op een bus – lijkt het mij zeker verstandig maar ik heb soms ook de indruk dat die mondmaskers een vals veiligheidsgevoel geven. Ik zie mensen in hun auto met een mondmasker zitten. Indien ze ons zo zouden beschermen waren we intussen wel geboren met een masker want dan had de evolutie daar al lang voor gezorgd”, lacht hij.