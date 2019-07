Winkeldief weet te ontsnappen met antimuggenproduct Kristien Bollen

19 juli 2019

16u48

In de Carrefour aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge betrapte het personeel dondernamiddag rond 14.10 uur een man die antimuggenproduct ter waarde van 11,90 euro gestolen had. De winkeldief kon echter de vlucht nemen. De politie kon de verdachte niet meer aantreffen in de buurt.