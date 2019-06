Winkeldief betrapt op heterdaad Kristien Bollen

17 juni 2019

17u59 0

In de schoenwinkel Primo aan het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge betrapte personeel zondagmiddag rond 13.30 uur een winkeldief op heterdaad. De 53-jarige J.D. uit Turnhout stak een paar schoenen in haar tas en verliet de winkel zonder deze te betalen. Het alarmsysteem trad echter in werking en personeel achtervolgde de dame en hield die staande. De dame bekende de feiten, politie werd ter plaatse gevraagd.