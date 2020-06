Wim en Stefanie nemen horecazaak De Buurman over: “Eindelijk wagen we de sprong!” Dirk Desmet

28 juni 2020

12u10 0 Tielt-Winge Na twee jaar stond Patrick Liefsoens (54) zondag een laatste keer in zijn horecazaak De Buurman in Geetbets. Wim Scheys (28) en Stefanie Mijs (26) uit Tielt-Winge nemen vanaf zaterdag 4 juli de fakkel over en liepen zondag al mee in de zaak om wat ervaring op te doen. “Het was al lang een droom van ons, en nu wagen we de sprong”, zeggen ze.

Zondag was de laatste dag dat Patrick nog het ontbijt serveerde, want vanaf maandag is hij niet langer zaakvoerder van De Buurman. “Twee jaar geleden begon ik de zaak, maar nu is het tijd voor iets anders. Ik heb het heel graag gedaan, maar om privé redenen lukt het niet langer. Ik wil ook wat meer tijd kunnen spenderen met mijn gezin. Ik runde de zaak samen met mijn petekind Mirre Bastin (26) en die is intussen bevallen van een zoon, dat heeft ook wel meegespeeld in mijn beslissing om de zaak over te laten. Vroeger was ik schooldirecteur en ik keer terug naar het onderwijs. Hoe precies, dat weet ik nog niet, er zijn enkele mogelijkheden. Ik ga het wel missen, vooral dan het contact met mijn klanten”, reageert hij.

Bourgondische Belgen

De nieuwe uitbaters draaiden zondag al mee en zien het helemaal zitten. “We droomden al langer van een eigen zaak en na wat zoeken kwamen we hier terecht. De zaak is helemaal ons ding en het klikte ook meteen met Patrick. Het is voor ons een hele grote stap en ook wel een beetje een sprong in het duister, maar we gaan ons volledig smijten. We zijn ook heel blij met de ondersteuning en de goede raad die we van Patrick krijgen”, vertelt Wim.

De omstandigheden zijn nu natuurlijk wat moeilijk, maar ik geloof dat wij Belgen Bourgondiërs zijn. Het volk zal wel komen Wim & Stefanie

Het koppel nam de beslissing in volle coronacrisis en dat voelde naar eigen zeggen wel een beetje vreemd aan. “We besloten ervoor te gaan in volle lockdown maar we hadden wel afgesproken dat we de zaak pas overnamen zodra de horeca weer open mocht”, vertelt het koppel. “Natuurlijk is het moeilijker in dergelijke omstandigheden, maar ik geloof dat wij Belgen toch Bourgondiërs zijn en het volk wel zal komen. Ik ben vooral bang voor een tweede coronagolf want dat is het laatste wat we nodig hebben. Ik wil er niet te veel aan denken, want ik vrees dat er bij een tweede lockdown ook geen ondersteuningspremie zou komen, het geld van de overheid is wellicht ook op. Laat ons maar hopen dat er geen tweede keer komt.”

Menu uitbreiden

De nieuwe uitbaters hebben een week tijd om de zaak klaar te stomen voor hun openingsweekend, maar ze geloven dat dat voldoende tijd is. “Aan het interieur veranderen we niets want dit is volledig ons ding. We gaan het menu wel uitbreiden met extra streekbieren, Brusselse wafels en ambachtelijk ijs. Verder blijven we ook spaghetti en andere snacks aanbieden. Ik doe de zaal, mijn vriendin de keuken”, gaat Wim verder. Hij hoopt alvast het bestaande cliënteel te kunnen behouden, maar wil op termijn ook extra klanten lokken, iets wat volgens de vorige uitbater beslist zal lukken. “Hier komen veel fietsers en wandelaars, dus aan klanten zal het hen niet ontbreken. Ik ben vooral blij dat ik na de lockdown nog even zelf open mocht doen en afscheid kon nemen van mijn klanten. Velen zijn vaste klanten en daar krijg je toch een band mee. De zaak blijft ook bestaan en dat vind ik heel fijn, ik zou het veel erger gevonden hebben indien De Buurman definitief de deuren had moeten sluiten”, besluit Patrick.

De zaak is vanaf zaterdag open van 10 uur tot 19.30 uur en sluit op dinsdag en woensdag. In het weekend kan je er al terecht vanaf 8.30. Dat kan ook op weekdagen, maar dan op afspraak. Wie meer informatie zoekt, vindt die op de Facebookpagina van De Buurman.