Werken Rillaarseweg veilig heropgestart DDH

22 juni 2020

15u27 0 Tielt-Winge De werken aan de Rillaarseweg in Tielt-Winge werden weer opgestart. Eerder liet schepen van openbare werken Gunther Clinckx (Open-Vld) die stilleggen omdat er niet voldaan werd aan de nodige veiligheidsmaatregelen.

“Op dinsdag 16 januari stelden we de problemen vast. Gaten lagen open zonder een soldaat of baken aan, arbeiders hadden geen signalisatiekledij aan en er was niemand om het verkeer te regelen, terwijl de voorziene verkeerslichten ontbraken. Dan moet je ingrijpen en dat deden we ook in overleg met bouwheer Fluvius”, legt Clinckx uit.

Intussen zorgde de aannemer, onder toezicht van de veiligheidscoördinator, ervoor dat al het nodige gedaan werd om de werf veilig te maken. “Er werd onder andere de nodige signalisatie geplaatst, de rijweg proper gemaakt, putten gevuld en ervoor gezorgd dat de bermen bewandelbaar zijn. De werken konden vrijdag dan ook heropstarten, deze keer op een veilige manier”, gaat de schepen verder. Bedoeling van de werken is een vernieuwing van de schoolomgeving, het aanleggen van een ontdubbelde riolering en een ondergronds electriciteitsnet, net als een fiberkabel. “Ik betreur nog steeds dat de infomatievergadering vooraf niet kon doorgaan maar we willen er zeker nog eentje organiseren vooraleer de volgende fase opstart zodat iedere bewoner het dossier deftig kan inkijken. Communicatie is belangrijk en is hier niet degelijk kunnen gebeuren, iets wat ik betreur”, aldus nog Clinkcx die ook goed nieuws heeft. “Het nieuwe fietspad in de Attenrodestraat is klaar en de voorziene ballenvangers op het veld van FC Meensel-Kiezegem zijn geïnstalleerd”.