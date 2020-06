Weekendverblijven in de Kaaskorf worden geregulariseerd DDH

03 juni 2020

18u40 0 Tielt-Winge De permanent bewoonde weekendverblijven in de Kaaskorf worden geregulariseerd. De provincie Vlaams-Brabant maakt dit mogelijk op vraag van de gemeente. Voorwaarde hiervoor was het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en daaraan werd intussen voldaan. Bewoners kunnen dus hun omgevingsvergunning aanvragen.

De Kaaskorf is een wijk boven op de Houwaartse berg waar heel wat weekendverblijven staan maar waar ei zo na alle bewoners permanent verblijven. Die situatie wordt nu geregulariseerd. Al in juli 2015 kwam er een besluit van de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw dat een einde maakte aan de bestemming verblijfsrecreatie in de Kaaskorf. “Maar om aan de eigenaars een omgevingsvergunning te kunnen uitreiken, die hun permanente bewoning regulariseert, moest er binnen de vijf jaar een ontdubbeld rioleringsstelsel worden aangelegd. Dergelijke dossiers nemen meestal tien jaar in beslag en daarom werd er, tussen de betrokken administraties, afgesproken dat er aan de vereisten zou voldaan zijn indien de nodige budgetten voorhanden waren, de werken opgedragen waren en er een ontwerper was aangesteld. Precies dat laatste werd door de gemeenteraad goedgekeurd op donderdag 28 mei”, legt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) uit. “In dit dossier hebben wij willen waken over het precaire evenwicht tussen de belangen van de betrokken eigenaars en die van de andere inwoners van Tielt-Winge. Precies om die reden wordt er van de eigenaars heel wat inspanningen gevraagd, met name een meerwaardebelasting betalen, gratis grondafstand doen en een bestemmingsheffing betalen voor de aanleg van het toekomstige openbaar domein. De andere inwoners gaan dat via de gemeente mee pre-financieren om zo aan iedereen de nodige woonzekerheid te bieden. Dit dossier is uniek in de provincie Vlaams-Brabant”. De gemeente Tielt-Winge sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Fluvius System Operator om in de Kaaskorf een ontdubbeld en integraal betoelaagd rioleringsstelsel te installeren. De gemeente plant voor de bewoners 2 informatievergaderingen die uitsluitend bedoeld zijn voor mensen die een uitnodiging in de bus krijgen.