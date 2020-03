Vrouwen maken zelf mondmaskers DDH

19 maart 2020

17u23 5 Tielt-Winge Nicole Mellaerts maakt samen met enkele andere vrouwen mondmasker voor woonzorgcentra en thuisverplegers en -verpleegsters. Wat begon als een ingeving is intussen een full time bezigheid geworden.

“Mijn nicht en ik werken allebei in een woonzorgcentrum. Omdat we merkten dat er een tekort was, besloten we er zelf te maken. Een vriendin wilde graag mee doen en even later stapte ook mijn schoonzus in het project”, legt ze uit. Tenslotte kwam ook de vrouw van Bekkevoorts schepen Benny Reviers (hij is familie van de initiatiefneemster) helpen en sindsdien maken de vijf vrouwen aan de lopende band mondmaskers. “Je neemt gewoon twee lappen stof, stikt die aan mekaar, strijkt ze dan en dan stikken we ze nogmaals. We behelpen ons met lakens voor de stof maar dan wel alleen katoenen lakens want je moet die maskers kunnen koken he. Mijn zus gaf me lakens van haar kleinkinderen en die hebben we ook gebruikt. Het waren wel lakens met afbeeldingen van Piet Piraat erop maar dat is best grappig”, lacht Nicole.

In eerste instantie wil ze met de productie de hulpverleners in de zorgcentra en de thuishulp helpen maar intussen weten almaar meer mensen van haar initiatief en komen die ook vragen om mondmaskers: “De lokale traiteur wilde er ook en in ruil kregen wij paaseitjes. Leuk toch”.

De dames denken niet aan stoppen en zijn nu op zoek naar extra lakens. “Wel graag alleen katoenen en liefst ook gewassen en gestreken want als we dat werk er nog bovenop moeten nemen, lukt het niet. Mijn schoonzus heeft nu al geen vingers meer van al dat strijkwerk”, besluit Nicole lachend. Wie lakens teveel heeft, mag die afleveren in de Tombergstraat 4 in Tielt-Winge.