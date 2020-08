Vlooybergtoren pronkt voortaan op fiets- en looptruitjes van de provincie DDH

13 augustus 2020

16u30 3 Tielt-Winge De Vlooybergtoren pronkt voortaan op loop- en fietstruitjes van de provincie Vlaams-Brabant. Die liet een aantal verschillende ontwerpen ontwikkelen met daarop beelden van de specifieke troeven van de streek. Op 17 augustus worden deze truitjes in primeur voorgesteld.

Bedoeling van de truitjes is dat die de troeven van de provincie in de verf zetten. Op de kledij pronken daarom onder andere afbeeldingen van de Vlooybergtoren, maar ook de Brabantse trekpaarden, appelen en peren uit het Hageland komen aan bod. “Vele mensen zijn in deze coronatijden aan het sporten geslagen en daarom vonden we het een goed idee om streekeigen wieler- en looptruitjes te laten maken en te verkopen. Zo kunnen de Vlaams-Brabanders nog meer tonen hoe fier ze op hun regio zijn”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. De gedeputeerde stelt maandag de truitjes voor.