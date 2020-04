Vlaanderen investeert net geen 60.000 euro

in school ’t Hagekind DDH

24 april 2020

17u49 0 Tielt-Winge Via het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, kortweg AGION, investeert de Vlaamse regering net geen 60.000 euro in de vrije basisschool ’t Hagekind in Tielt-Winge. Dat zegt N-VA fractievoorzitter Tom Werner die het nieuws kreeg van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard extra in de schoolinfrastructuur in Vlaanderen. De school in Tielt-Winge krijgt daar een deel van. De subsidies zijn bedoeld om schoolgebouwen te renoveren of nieuwe op te trekken. De school in Tielt-Winge zal het geld gebruiken om een nieuwbouw te realiseren en zo de hoofdvestiging uit te breiden met extra klassen en een polyvalente zaal.

Gemeenteraadslid en oud-leerling van de school Tom Werner reageert tevreden op de beslissing van minister Weyts: “Wie wil investeren in onderwijskwaliteit moet ook investeren in de infrastructuur van ons onderwijs. De leerkrachten en de directie van de school leveren fantastisch werk en ‘t Hagekind kan deze steun zeker gebruiken. Dit is goed nieuws voor de hele gemeente.”

Vlaanderen trekt in totaal drie miljard euro uit voor de renovatie en de nieuwbouw van schoolgebouwen.